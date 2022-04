Pastel Cycles

Le bon vélo

pour vous

Vous voulez vous mettre au vélo, mais vous ne savez pas quel modèle vous correspond le mieux ? Chez PASTEL, on s'occupe de vous !

Dites nous en plus sur votre usage et vos préférences, et nous trouverons le vélo le plus adapté à votre pratique. On vous propose même de venir l'essayer à la boutique PASTEL au 4 rue Richer à Paris.